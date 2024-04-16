За передачу прав на демоверсию программу не надо платить НДС, если она есть в реестре российского ПО

Передача исключительных прав на программы для ЭВМ, включенные в единый реестр российского ПО, а также прав на использование таких программ, освобождены от НДС.

УФНС по г. Москве в письме от 21.03.2024 № 16-17/035051@ рассмотрела ситуацию, когда IT-компания передает неисключительные права на демоверсии ПО, разработанного ею и включенного в реестр.

Реестр российского ПО – на сайте Минцифры.

Налоговики пояснили, что условиями для освобождения от НДС операций по передаче, в том числе неисключительных прав по ПО являются включение такого его в реестр.

Еще одно условие: такое ПО не должно быть рекламным о размещении объявлений по поиску покупателей и продавцов, заключению сделок.

Таким образом, если ПО – не для купли/продажи товаров в интернете, и оно включено в реестр российского ПО, то НДС не будет, даже если передают неисключительные права.