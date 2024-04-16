В Крыму временно запретили работать иностранцам по патентам

Работодателям на полгода запретили нанимать иностранных сотрудников, которые могут работать по патентам. Ограничения затронули 35 видов экономической деятельности.

Власти Крыма на шесть месяцев запретили работодателям предоставлять работу иностранцам на основе патентов по 35 видам экономической деятельности. Об этом сказано на сайте правительства республики.

В список вошли предприятия, связанные с растениеводством и животноводством, производством пищевых продуктов и напитков, с обеспечением электроэнергией, газом и паром, забором, очисткой и распределением воды, со сбором, обработкой и утилизацией отходов, с обработкой вторсырья, а также с оптовой и розничной торговлей.

Исключения сделаны для торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.

Теперь, согласно указу, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определенные сферы, — написал глава республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Правоохранительные органы Крыма выявили больше 500 нарушителей миграционного законодательства.

До 1 мая власти республики подготовят законопроекты об ужесточении ответственности для иностранцев, которые нарушают законы РФ.