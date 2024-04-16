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Трудовые отношения

В Крыму временно запретили работать иностранцам по патентам

Работодателям на полгода запретили нанимать иностранных сотрудников, которые могут работать по патентам. Ограничения затронули 35 видов экономической деятельности.
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Власти Крыма на шесть месяцев запретили работодателям предоставлять работу иностранцам на основе патентов по 35 видам экономической деятельности. Об этом сказано на сайте правительства республики.

В список вошли предприятия, связанные с растениеводством и животноводством, производством пищевых продуктов и напитков, с обеспечением электроэнергией, газом и паром, забором, очисткой и распределением воды, со сбором, обработкой и утилизацией отходов, с обработкой вторсырья, а также с оптовой и розничной торговлей.

Исключения сделаны для торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.

Теперь, согласно указу, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определенные сферы, — написал глава республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Правоохранительные органы Крыма выявили больше 500 нарушителей миграционного законодательства.

До 1 мая власти республики подготовят законопроекты об ужесточении ответственности для иностранцев, которые нарушают законы РФ.

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Трудовые отношения

В Крыму временно запретили работать иностранцам по патентам

Работодателям на полгода запретили нанимать иностранных сотрудников, которые могут работать по патентам. Ограничения затронули 35 видов экономической деятельности.

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