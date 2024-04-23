Если при УСН «доходы минус расходы» получен убыток, надо платить минимальный налог

Если сумма исчисленного в установленном порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога, то в обязательном порядке уплачивают минимальный налог.
Он равен 1% от дохода.
Минимальный налог не уплачивают ИП в период действия налоговых каникул, когда применяется ставка 0%, уточняют налоговики.
Обязанность платить минимальный налог не зависит от получения убытков.
В разделе 2.2 декларации по УСН минимальный налог отражают в строке 280. В разделе 1.2 в одной из строк:
120 – если минимальный налог больше, чем авансы за 9 месяцев;
110 – если минимальный налог меньше, чем авансы за 9 месяцев.
В строке 120 идет не весь минимальный налог, а за минусом начисленных авансов за 9 месяцев.
Подробнее порядок исчисления минимального налога и его отражение в декларации мы разбирали здесь.
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