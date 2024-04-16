Пособие на погребение будут платить по новым правилам

Работодатели не будут платить пособие на погребение, а потом возмещать его. Все будут обращаться напрямую в СФР независимо от того, кто умер – работающий человек или пенсионер.

Такие поправки ранее были внесены Федеральным законом от 25.12.2023 № 635-ФЗ.

Утвердят единый стандарт выплаты этого пособия. Проект опубликован на федеральном портале.

Новые правила заработают с 2025 года.

Если человек сам оплачивал чьи-то похороны, он может получить пособие. Но вместо пособия могут предоставить гарантированный перечень услуг по погребению.

Что из этого нужно – указывается в заявлении. Для получения гарантированных услуг нужно будет предоставить в специализированную службу по вопросам похоронного дела выписку с QR-кодом. Ее будет выдавать СФР.