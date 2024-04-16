Пособие на погребение будут платить по новым правилам

Такие поправки ранее были внесены Федеральным законом от 25.12.2023 № 635-ФЗ.
Утвердят единый стандарт выплаты этого пособия. Проект опубликован на федеральном портале.
Новые правила заработают с 2025 года.
Если человек сам оплачивал чьи-то похороны, он может получить пособие. Но вместо пособия могут предоставить гарантированный перечень услуг по погребению.
Что из этого нужно – указывается в заявлении. Для получения гарантированных услуг нужно будет предоставить в специализированную службу по вопросам похоронного дела выписку с QR-кодом. Ее будет выдавать СФР.
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