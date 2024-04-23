Принят закон о реестре воинского учета

Опубликован федеральный закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ.
Повестки призывникам можно будет направлять в электронном виде через Госуслуги.
Уклонистам запретили выезд за рубеж, управление автомобилем, регистрацию недвижимости, оформление кредитов и займов, регистрацию в качестве ИП.
По новому закону у работодателей такие обязанности:
оповещать граждан о вызовах и повестках военкоматов при их поступлении, в том числе в электронной форме;
обеспечивать возможность своевременной явки по повесткам;
направлять необходимые для ведения воинского учета данные о гражданах, состоящих на воинском учете (не состоящих, но обязанных), в течение 5 дней со дня изменения таких сведений, в том числе через Госуслуги.
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