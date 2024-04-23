Принят закон о реестре воинского учета

Будет создан реестр воинского учета, где укажут данные о лицах, подлежащих первоначальной постановке на учет, которые состоят на учете, и которые не состоят, но обязаны это сделать.

Опубликован федеральный закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ.

Повестки призывникам можно будет направлять в электронном виде через Госуслуги.

Уклонистам запретили выезд за рубеж, управление автомобилем, регистрацию недвижимости, оформление кредитов и займов, регистрацию в качестве ИП.

По новому закону у работодателей такие обязанности:

оповещать граждан о вызовах и повестках военкоматов при их поступлении, в том числе в электронной форме;

обеспечивать возможность своевременной явки по повесткам;

направлять необходимые для ведения воинского учета данные о гражданах, состоящих на воинском учете (не состоящих, но обязанных), в течение 5 дней со дня изменения таких сведений, в том числе через Госуслуги.

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