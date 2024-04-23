Что делать продавцу на маркетплейсе, если покупатель подменил товар

Маркетплейс может потерять товары продавца, а сотрудники ПВЗ не всегда проверяют, те ли вещи возвращают клиенты на склад. Узнайте, как правильно поступать в подобных ситуациях и вернуть свои деньги.

Селлеры на маркетплейсах могут столкнуться с проблемой, когда сотрудники пунктов выдачи заказов не проверяют товары и возвращают их обратно на склад. Первое, что нужно предпринять, — это зафиксировать расхождения и подать обращение на сайте площадки.

Затем следует отправить претензию, если нужный товар не будет найден. В случае игнорирования сообщений представителями маркетплейса стоит подать иск в суд.

Важно помнить, что на любом из этапов маркетплейс может выявить подмену товаров и компенсировать продавцу финансовые потери.

Как Wildberries возвращает товары

После отказа клиента от покупки, маркетплейс возвращает товары на склад. В течение 30 дней после передачи товара у продавца в личном кабинете появится акт возврата, где площадка предоставляет список возвратов. На этот акт можно направить возражения в течение 3-х дней. Если этого не сделать, Wildberries автоматически подтвердит, что продавец принял акт.

Акты нужно подписывать. Если этого не сделать, продавец не сможет заявить о пропаже товаров.

Селлеры имеют право потребовать возврата товара, который не был продан.

Какие правила возврата действуют на Ozon

Вся информация о возвратах доступна продавцам в их личных кабинетах. Вместе с возвратом идет акт приема-передачи. Продавец в течение 10 дней может забрать свой товар из пункта выдачи, иначе он будет утилизирован. Если на ПВЗ селлеру не выдали нужную продукцию, нужно заполнить акт об отказе в выдаче.

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