❌ Внимание! С 18 по 21 апреля может не получиться сдать отчетность в налоговую

По информации Управления электронного документооборота ФНС и операторов ЭДО с 18 по 21 апреля 2024 года возможны задержки при приеме и обработке налоговой и бухгалтерской отчетности.

18 апреля с 21:00 мск по 21 апреля до 23:00 мск могут возникать задержки при приеме и обработке налоговой и бухгалтерской отчетности в связи с тем, что ФНС планирует провести технические работы по личным кабинетам налогоплательщиков согласно своему плану-графику на II квартал 2024 года.

Из-за проведения технических работ на стороне приемного комплекса отчетности есть шанс, что не получится своевременно получить:

ответ на отправленный отчет;

подтверждение получения ответа на требование;

актуальные данные по сальдо ЕНС, если подключена сверка ЕНС с вашей онлайн-бухгалтерией.

Поэтому лучше отправить отчеты и ответы на требования заранее — до вечера 18.04 — или после 21 апреля. Об этом, в частности, сообщает СБИС.

Документооборот с другими госорганами должен работать в штатном режиме.

Также могут быть задержки в формировании технологических документов, а сроки обработки обращений будут увеличены.

В любом случае, при наличии подтверждения оператора ЭДО о факте направления документов в установленный НК срок, никаких негативных последствий санкций быть не должно.