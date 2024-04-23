❌ Внимание! С 18 по 21 апреля может не получиться сдать отчетность в налоговую

18 апреля с 21:00 мск по 21 апреля до 23:00 мск могут возникать задержки при приеме и обработке налоговой и бухгалтерской отчетности в связи с тем, что ФНС планирует провести технические работы по личным кабинетам налогоплательщиков согласно своему плану-графику на II квартал 2024 года.
Из-за проведения технических работ на стороне приемного комплекса отчетности есть шанс, что не получится своевременно получить:
ответ на отправленный отчет;
подтверждение получения ответа на требование;
актуальные данные по сальдо ЕНС, если подключена сверка ЕНС с вашей онлайн-бухгалтерией.
Поэтому лучше отправить отчеты и ответы на требования заранее — до вечера 18.04 — или после 21 апреля. Об этом, в частности, сообщает СБИС.
Документооборот с другими госорганами должен работать в штатном режиме.
Также могут быть задержки в формировании технологических документов, а сроки обработки обращений будут увеличены.
В любом случае, при наличии подтверждения оператора ЭДО о факте направления документов в установленный НК срок, никаких негативных последствий санкций быть не должно.
Начать дискуссию