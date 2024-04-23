Заявление на возмещение НДС нужно направлять только в электронном виде

ФНС отказалась принимать в бумажном виде заявления на применение заявительного порядка возмещения НДС, акциза.

Вышел приказ ФНС от 20.03.2024 № ЕД-7-15/217@ об утверждении электронных форм и форматов заявлений, которые направляют в налоговый орган при применении заявительного порядка возмещения НДС и акцизов.

Таким образом расширяются инструменты электронного взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами, что сократит их временные и финансовые затраты, поскольку направление бумажной корреспонденции исключается, — сказано на сайте ФНС.

В приказе утверждена электронная форма заявления, а также введен новый вид документа — заявление о замене банковской гарантии (банковских гарантий) и договора поручительства (договоров поручительства).

Кроме того, налогоплательщик имеет право отправить в налоговую заявление для получения информации об освобождении от обязательств по банковской гарантии, выданной ему ранее.