РЭО: магазины нужно освободить от НДС за передачу товаров малоимущим

Российский экологический оператор поддержал идею отменить налоги для бизнеса, который отдает на благотворительность непроданные продукты с ограниченным сроком годности. Как сообщает пресс-служба РЭО, это позволит сократить объемы пищевых отходов.

РЭО предлагает внести изменения в законодательство о налогах и сборах, которые освободят бизнес от уплаты налога на добавленную стоимость в случае передачи продуктов питания третьим лицам в благотворительных целях, — сказано в сообщении.

Сейчас в стране образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания, потеря товаров превышает 40%. Из них более 20% приходит в негодность на стадии производства, переработки и транспортировки, а около 12% утилизируют магазины после истечения срока годности.

Если торговые предприятия будут передавать малоимущим продукты на грани просрочки, то им придется платить НДС. В случае утилизации налог будет списан, поэтому магазинам выгоднее избавляться от товаров.

Именно это собираются изменить и дать возможность предпринимателям передавать нуждающимся продукты без уплаты НДС.