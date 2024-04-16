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НДС

РЭО: магазины нужно освободить от НДС за передачу товаров малоимущим

Отказ от НДС за передачу излишков продуктов малоимущим позволит сократить число пищевых отходов.
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Российский экологический оператор поддержал идею отменить налоги для бизнеса, который отдает на благотворительность непроданные продукты с ограниченным сроком годности. Как сообщает пресс-служба РЭО, это позволит сократить объемы пищевых отходов.

РЭО предлагает внести изменения в законодательство о налогах и сборах, которые освободят бизнес от уплаты налога на добавленную стоимость в случае передачи продуктов питания третьим лицам в благотворительных целях, — сказано в сообщении.

Сейчас в стране образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания, потеря товаров превышает 40%. Из них более 20% приходит в негодность на стадии производства, переработки и транспортировки, а около 12% утилизируют магазины после истечения срока годности.

Если торговые предприятия будут передавать малоимущим продукты на грани просрочки, то им придется платить НДС. В случае утилизации налог будет списан, поэтому магазинам выгоднее избавляться от товаров.

Именно это собираются изменить и дать возможность предпринимателям передавать нуждающимся продукты без уплаты НДС.

Комментарии

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  • lochara3461223042
    Бухгалтер

    Продавцы продают такой товар, хотя он у них числится как списанный , т.к с истекшим сроком годности. Можно было бы хотя бы передавать такой товар на корм животным в приюты., а не уничтожать.

    • понаехавший Тут

      Знаем мы эти "льготы" по НДС... Если освобождают от НДС реализацию, то и вычеты тоже "освобождают". Ставку 0 надо применять, а не эту ерунду.

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