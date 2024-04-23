45 уголовных дел и ущерб на 46 млн рублей: как «поработал» кредитный кооператив

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве при получении выплат за счет фиктивных займов.

Сотрудники УЭБиПК МВД по Красноярскому краю задержали троих местных жителей. Они подозреваются в мошенничестве при получении выплат.

Предварительно установлено, что с 2020 по 2022 год злоумышленники от имени кредитно-потребительского кооператива находили граждан, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Им выдавали фиктивные займы для приобретения недвижимости, которые затем погашались из средств, полученных от государства.

Выплаченные деньги аферисты распределяли между собой. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 46 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Один из предполагаемых организаторов покинул территорию России, он объявлен в розыск.

Следователем возбуждено 45 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 УК. Фигурантам избраны различные меры пресечения.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности и розыск всех ее участников, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.