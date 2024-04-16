19% сотрудников будут работать на майских праздниках

Постоянно работают в выходные и праздничные дни 29% россиян. Для большинства такая занятость связана со спецификой их профессии. Но 22% признались, что выйдут на работу ради повышенной оплаты труда.

По собственному желанию работать в выходные и праздничные дни выбирают 29% россиян, а 23% делают это вынужденно. Об этом сказано в исследовании сервиса «Подработка» медиахолдинга Rambler&Co. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Иногда трудятся в нерабочие дни 27% сотрудников, тогда как 21% принципиально не решают служебных вопросов на выходных.

58% из тех, кто будет работать в праздники, заявили, что это соотносится со спецификой их деятельности. 22% признались, что таким образом хотят больше заработать.

В экстренных случаях на работу готовы выйти 11% сотрудников, а 9% заявили, что будут работать по графику в праздничные дни, но скоро сменят такую занятость.

На майских праздниках 35% опрошенных хотят остаться дома, 28% поедут на дачу, 19% будут работать, а каждый десятый собирается в путешествие по России. Только 4% готовятся выехать за границу, столько же хотят взять подработку.

В праздничные дни на работу выйдут сотрудники из сферы производства, торговли, образования, строительства, транспорта, охраны и доставки. Также трудиться будут IT-специалисты.