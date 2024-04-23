Инвестиции в экономику РФ выросли на 10%

Правительство считает, что на рост инвестиций повлияли инвестиционные контракты, инфраструктурные кредиты и соглашение о защите капиталовложений.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за 2023 год суммарный объем инвестиций в российскую экономику увеличился почти на 10%. На этот показатель повлияла государственная поддержка.

Действует целый комплекс мер поддержки деловой активности, благодаря чему объем инвестиций в нашу экономику в прошлом году вырос почти на 10%, — сказал Мишустин.

Сейчас в стране действует соглашение о соглашения о защите и поощрении капиталовложений, предприятия могут заключать специальные инвестконтракты и оформлять инфраструктурные бюджетные кредиты.

Особые условия предоставляют участникам промышленных кластеров и технопарков, а также малому и среднему бизнесу.

Ранее ЦБ заявил, что физлица вернулись к инвестированию в рисковые инструменты. Об этом мы сообщали тут.