ЦБ: физлица вернулись к инвестированию в рисковые инструменты

Граждане вернулись к инвестированию на финансовом рынке. Несмотря на высокие ставки по депозитам и действующие ограничения на приобретение активов компаний из недружественных стран, в прошлом году наблюдался приток средств граждан на брокерские счета и в инструменты коллективных инвестиций.
Банк России также отчитался, что:
Совокупные активы банков, брокеров, страховщиков, управляющих компаний и других финансовых организаций выросли в прошлом году на 28%. Основной вклад традиционно внесли банки. За ними следуют активы на брокерском обслуживании и активы ПИФ.
Доля доллара США и евро в активах и пассивах банков продолжила снижаться при росте доли юаня. Этому способствовало расширение использования китайской валюты в экспортных и импортных операциях, что также вело к увеличению кредитования в юанях.
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