Если в отпуск: действует новое правило выезда детей

С 1 марта 2024 года вступило в силу новое правило выезда детей до 14 лет за границу.

Федеральная нотариальная палата в начале периода отпусков напомнила, что теперь у тех, кто путешествует не по загранпаспорту, а по свидетельству о рождении, в этом документе должна быть отметка о российском гражданстве. Подобный штамп проставляют в территориальных органах МВД.

По свидетельству о рождении подростки могут въезжать в те страны, куда разрешен въезд по внутреннему паспорту. А именно — в Абхазию, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Южную Осетию. Для путешествий в другие страны оформляется загранпаспорт.

При пересечении границы с ребенком свидетельство о рождении также могут спросить, чтобы проверить родство. Например, когда у родителя и детей разные фамилии.

Иногда люди понимают, что им необходимо свидетельство о рождении ребенка уже в аэропорту. В таких ситуациях у родственников есть возможность оперативно сделать у нотариуса электронную версию документа и «телепортировать» его сопровождающим.