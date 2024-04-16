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Общество

Если в отпуск: действует новое правило выезда детей

С 1 марта 2024 года вступило в силу новое правило выезда детей до 14 лет за границу.
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Федеральная нотариальная палата в начале периода отпусков напомнила, что теперь у тех, кто путешествует не по загранпаспорту, а по свидетельству о рождении, в этом документе должна быть отметка о российском гражданстве. Подобный штамп проставляют в территориальных органах МВД.

По свидетельству о рождении подростки могут въезжать в те страны, куда разрешен въезд по внутреннему паспорту. А именно — в Абхазию, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Южную Осетию. Для путешествий в другие страны оформляется загранпаспорт.

При пересечении границы с ребенком свидетельство о рождении также могут спросить, чтобы проверить родство. Например, когда у родителя и детей разные фамилии.

Иногда люди понимают, что им необходимо свидетельство о рождении ребенка уже в аэропорту. В таких ситуациях у родственников есть возможность оперативно сделать у нотариуса электронную версию документа и «телепортировать» его сопровождающим.

Комментарии

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  • Людмила М.
    Бухгалтер

    Столкнулись недавно с этим абсурдом. Для временной регистрации на ребенка в Москве, ( постоянная регистрация в другом городе) требуют свидетельство о рождении с этой отметкой. А для проставления отметки в свидетельстве в МВД в Москве, необходима постоянная прописка или регистрация в Москве 😆. Если у вас постоянная прописка во Владивостоке, езжайте туда, и там только можно сделать этот штамп в МВД. А потом с ним сделать временную регистрацию. И никак иначе. В приеме документов по месту жительства отказывают.

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