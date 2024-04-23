Банк поспешил уточнить, что просто забыл обновить информацию в рекламе.

Financial Times обнаружила более 2,4 тысячи вакансий «Райффайзен Банка» в России — это коcвенное подтверждение того, что о реальном сворачивании бизнеса речь не идет, несмотря на официальные заявления.

В описании вакансий речь идет о многократном расширении активной клиентской базы и стабильном двузначном росте доходов. С фокусом на обслуживание бизнеса. Об этом пишет Financial Times.

Большинство размещенных вакансий относятся к сфере управления продажами и обслуживания клиентов. На HeadHunter сейчас 759 вакансий «Райффайзен Банка» и десятки — на сайте самой кредитной организации.

Увеличение персонала банк мотивирует расширением IT-департамента, который создает отдельную IT-архитектуру в преддверии возможной продажи.