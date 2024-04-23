При передаче СНИЛС работников для СОУТ у них не надо спрашивать согласия

Проведение специальной оценки условий труда является обязанностью работодателя.
Работодатель должен предоставить организации, проводящей СОУТ, необходимые сведения, документы и информацию. В том числе – СНИЛС сотрудников.
При передаче персональных данных работника в виде СНИЛС в адрес организации, проводящей СОУТ, получение согласия работника на передачу его персональных данных не требуется.
Об этом сообщает ГИТ по Москве в письме от 25.03.2024 № ПГ/04876/10-9632-ОБ/18-1177. Это актуально для всех регионов России.
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