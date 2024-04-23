₽ Заказать рекламу
Согласие на обработку персональных данных

При передаче СНИЛС работников для СОУТ у них не надо спрашивать согласия

При передаче персональных данных сотрудника работодатель должен не сообщать их третьей стороне без письменного согласия работника. Но за исключением случаев, предусмотренных ТК.

Проведение специальной оценки условий труда является обязанностью работодателя.

Работодатель должен предоставить организации, проводящей СОУТ, необходимые сведения, документы и информацию. В том числе – СНИЛС сотрудников.

При передаче персональных данных работника в виде СНИЛС в адрес организации, проводящей СОУТ, получение согласия работника на передачу его персональных данных не требуется.

Об этом сообщает ГИТ по Москве в письме от 25.03.2024 № ПГ/04876/10-9632-ОБ/18-1177. Это актуально для всех регионов России.

Начать дискуссию

Воинский учет

Какие данные в реестр воинского учета должны передавать ФНС и СФР: таблица

В электронный реестр воинского учета должны поступать сведения от органов власти, медорганизаций, МВД, а также ФНС, СФР. Смотрите в нашей таблице, кто и какие сведения будут передавать.

26

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
RG-Soft
Автоматизация учета

Автоматизируем учет производства: 1С:КА или 1С:ERP

Обидно покупать дорогостоящее ПО для автоматизации производства и не использовать его в полную силу. Также не хочется попасть в ситуацию, когда функционала программы не хватает. Сравним производственный учет в популярных конфигурациях от компании 1С — «ERP 2.5. Управление предприятием» и «Комплексная автоматизация», а также стоимость их покупки.

Автоматизируем учет производства: 1С:КА или 1С:ERP
11
Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Марафон желаний обошелся предпринимателю в 1,1 млрд. рублей

В картотеке арбитражных дел появилось решение арбитражного суда Москвы по заявлению ИП Блиновской Е.О о признании результатов выездной проверки за период 2019-2021 годы недействительными.

14

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
proffnalog
Дробление бизнеса

Марафон «нежеланных» налогов. Схема Королевы марафонов была не по королевски проста

Арбитражный суд рассмотрел налоговый спор Блиновской, ожидаемо ей отказали в удовлетворении требований.

6
Евгений
Экономические преступления

Новые лимиты для уголовки за налоги. Отправьте табличку своему директору!

С 17 апреля 2024 года законом от 06.04.2024 № 79-ФЗ увеличен размер недоимки по налогам, сборам и страховым взносам для наступления уголовной ответственности.

23
Бизнес легко
Отчетность

Как СБИС помогает сдавать отчетность во все госорганы с первого раза

Мы компания «Бизнес легко», автоматизируем бизнес-процессы с 2015 года. В этом нам помогает партнерство со СБИС — системой бухгалтерской и складской отчетности. Благодаря СБИС мы помогаем клиентам с облачной бухгалтерией, ЭДО, маркировкой товаров и всеми видами цифровых подписей (ЭЦП).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
26

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк Бизнес
Реклама

Корпоративный блог для продаж в b2b: как привлекать новых клиентов и увеличивать продажи с помощью блога

Продажи в b2b сфере — это всегда сложная задача. Для компании один из эффективных инструментов для привлечения внимания потенциальных клиентов и установления доверительных отношений с ними — это блог. Он позволяет вам делиться полезной информацией, экспертизой и опытом, что укрепляет репутацию и выводит ваш бизнес на новый уровень в продажах.

Корпоративный блог для продаж в b2b: как привлекать новых клиентов и увеличивать продажи с помощью блога
76
LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота

Любая компания в процессе своей деятельности создает, получает и обрабатывает множество различных документов. Разберемся, как выстроить эффективную систему документооборота и зачем компании отдельная система кадрового ЭДО.

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота
6
435
Вклады

Банки хотят освободить от налога на вклады сбережения для покупки жилья

Чтобы клиенты могли сохранить доходность и сформировать долгосрочные сбережения на покупку жилья, банки просят отменить налог с процентов по жилищным вкладам, а также снизить первоначальный взнос с 30% до 10-15%.

33
Qugo
Авторское право

Авторские права на работу самозанятых. Что важно знать заказчику

Полагаете «уплачено — стало быть, мое»? Ошибаетесь. Авторские права на все объекты — фото, видео, тексты, инфографику — принадлежат их создателю — самозанятому физическому лицу, а не заказчику. Заказчик, который не позаботился о правильном оформлении передачи прав на объект авторских прав, рискует получить большие неприятности.  

Иллюстрация: master1305/Freepik
24
Уведомление по ЕНП

На имущественные налоги надо сдать уведомление, чтобы деньги ушли в бюджет

По налогу на имущество, транспортному и земельному налогам за 1 квартал 2024 года организациям надо сдать уведомление по ЕНП до 25 апреля включительно.

56
Клерк
Налоговая отчетность

Последние изменения в налоговом законодательстве и разъяснения ФНС в дайджесте разборов «Клерка»

Выбрали главные налоговые события апреля и разобрали их вместе с экспертами.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
53

Разборы законов

1 254
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Антон Слипченко
Ипотека

Компенсация за выплаченную в браке ипотеку. Судебная практика

Очень мне нравится, когда Верховный суд однозначные ответы на противоречивые вопросы дает. Вот, пример тому.

1
22
Социальные пособия

❌ Досрочных детских выплат и пенсий в апреле не будет: нет правовых оснований

Россияне получат в мае пенсии и детские выплаты по обычному графику.

33
НДС

Предпринимателей защитят от преследования за махинации с НДС

Бизнес опасается, что новая уголовная статья о бумажном НДС будет иметь широкое толкование, поэтому правительство конкретизировало состав преступления.

96
Наталия Лукина
Выход на пенсию

🔥Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 2024 году и что делать, если его не хватает

Размер будущей пенсии и срок выхода на нее волнует очень многих. Учитывая, что в пенсионных правилах практически невозможно разобраться самостоятельно, мы подготовили для вас краткий разбор, который поможет разобраться в правилах игры.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
1
136
Александр Титов
Обзор судебной практики

Возврат обеспечительного платежа по договору аренды. Обзор судебной практики

Широко распространенной практикой в арендных правоотношениях является внесение обеспечительного платежа (также называемого депозитом, страховым или гарантийным платежом) арендатором в пользу арендодателя.

16
Банки

4 крупных банка Китая больше не принимают платежи из РФ

Около 80% платежей из России китайские банки возвращают обратно. Ограничения действуют даже на расчеты в юанях.

101

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Социальные пособия

🌹🌹 Пособие на погребение будут платить по новым правилам. Наши подписчики: наконец-то «прямые выплаты» добрались и до него

Работодатели не будут сами платить пособие на погребение, а потом возмещать его. Все будут обращаться напрямую в СФР независимо от того, кто умер – работающий человек или пенсионер.

83

Интересные материалы

Иван Шестак
Кредитование

Коротко. В чём разница между финансовым и операционным лизингом?

Собственник, который рассматривает варианты лизинга, часто сталкивается с выбором между финансовой и операционной арендой. Различия кроются в сроках действия договоров и условиях соглашений. Чтобы принять верное решение, необходимо учитывать основные характеристики каждого из вариантов.

Коротко. В чём разница между финансовым и операционным лизингом?
28