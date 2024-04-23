При передаче СНИЛС работников для СОУТ у них не надо спрашивать согласия

Корпоративный блог для продаж в b2b: как привлекать новых клиентов и увеличивать продажи с помощью блога

Продажи в b2b сфере — это всегда сложная задача. Для компании один из эффективных инструментов для привлечения внимания потенциальных клиентов и установления доверительных отношений с ними — это блог. Он позволяет вам делиться полезной информацией, экспертизой и опытом, что укрепляет репутацию и выводит ваш бизнес на новый уровень в продажах.