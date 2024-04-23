😕 Налоговики сравнивают строку 120 годовой формы 6-НДФЛ и количество справок. И у них не сходится

В строке 120 раздела 2 формы 6-НДФЛ за 2023 год указано количество физлиц, которым выплачен доход. Но дело в том, что на одного и того же человека может быть два, а то и три раздела 2. В итоге налоговики этого одного человека принимают за трех разных.

ИФНС сравнивает количество физлиц из строк 120 всех разделов 2 и количество справок-бывших 2-НДФЛ, и находит нестыковки.

Требования по такой ситуации стали получать бухгалтеры. Обсуждение идет в нашем форуме, а также в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер сформировала раздел 2 формы 6-НДФЛ на двух сотрудников в разрезе КБК:

по ставке НДФЛ 13% с зарплаты — на 2 человек;

по ставке НДФЛ 13% с дивидендов — на 1 человека;

по ставке НДФЛ 15% с дивидендов — на 1 человека.

А справки – две: одна только с доходов в виде зарплаты на бухгалтера, а вторая – на зарплату, дивиденды под 13% и дивиденды под 15% на директора-учредителя.

Сумма строк 120 = 4, а справок только две. Программа налоговой посчитала это подозрительным.

Коллеги рассказывают, что такие требования идут повально. Налоговики советуют в ответе указать: форму 6-НДФЛ проанализировали, ошибок нет.

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