4 крупных банка Китая больше не принимают платежи из РФ

Около 80% платежей из России китайские банки возвращают обратно. Ограничения действуют даже на расчеты в юанях.

Еще несколько банков КНР с конца марта 2024 года прекратили принимать платежи в юанях из России. В их числе: ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou.

Новые ограничения появились у Bank of China, где проходит только небольшая доля операций. Об этом пишут «Известия».

В основном принимать денежные средства из России отказываются крупные банки, незначительные платежи по-прежнему проходят. С ними работают небольшие финансовые организации из КНР.

Сейчас деньги из РФ отправляют в дружественные страны, а затем компании, которые не связаны с Россией, конвертируют рубли в юани и переводят их в Китай.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский объяснил, что у китайских банков нет самостоятельности, они боятся введения вторичных санкций со стороны США. Организации возвращают около 70-80% транзакций.

Представители «Опоры России» и Торгово-промышленной палаты уверены, что нужно искать альтернативные варианты платежей и запускать новые инструменты. Например, для трансграничных операций можно использовать цифровые финансовые активы.