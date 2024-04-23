🌹🌹 Пособие на погребение будут платить по новым правилам. Наши подписчики: наконец-то «прямые выплаты» добрались и до него

Работодатели не будут сами платить пособие на погребение, а потом возмещать его. Все будут обращаться напрямую в СФР независимо от того, кто умер – работающий человек или пенсионер.

Такие поправки ранее были внесены федеральным законом от 25.12.2023 № 635-ФЗ.

Теперь утвердят единый стандарт выплаты этого пособия. Проект опубликован на федеральном портале. Новые правила заработают с 2025 года.

Подписчики сообщества «Клерка» Вконтакте уже начали обсуждать новый подход к пособию на погребение. Присоединяйтесь и вы!

Если человек сам оплачивал чьи-то похороны, он может получить пособие. Но вместо пособия могут предоставить гарантированный перечень услуг по погребению. Что из этого нужно – указывают в заявлении.

Для получения гарантированных услуг нужно будет предоставить в специализированную службу по вопросам похоронного дела выписку с QR-кодом. Ее будет выдавать СФР.

Наши подписчики довольны, что у работодателя теперь будет меньше обязанностей:

Свои соображения насчет распространения принципа прямых выплат от СФР на пособие на погребение оставляйте в сообществе «Клерка» Вконтакте!