🌹🌹 Пособие на погребение будут платить по новым правилам. Наши подписчики: наконец-то «прямые выплаты» добрались и до него

Такие поправки ранее были внесены федеральным законом от 25.12.2023 № 635-ФЗ.
Теперь утвердят единый стандарт выплаты этого пособия. Проект опубликован на федеральном портале. Новые правила заработают с 2025 года.
Подписчики сообщества «Клерка» Вконтакте уже начали обсуждать новый подход к пособию на погребение. Присоединяйтесь и вы!
Если человек сам оплачивал чьи-то похороны, он может получить пособие. Но вместо пособия могут предоставить гарантированный перечень услуг по погребению. Что из этого нужно – указывают в заявлении.
Для получения гарантированных услуг нужно будет предоставить в специализированную службу по вопросам похоронного дела выписку с QR-кодом. Ее будет выдавать СФР.
Наши подписчики довольны, что у работодателя теперь будет меньше обязанностей:
Свои соображения насчет распространения принципа прямых выплат от СФР на пособие на погребение оставляйте в сообществе «Клерка» Вконтакте!
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