Как работают охотники за корпоративными счетами через подставного гендира: схема

Федеральная нотариальная палата описала схему, по которой работают охотники за корпоративными счетами.

Схема, по которой работают охотники за корпоративными счетами, далеко не нова и довольно примитивна:

Мошенники выбирают некое лицо — часто это посторонний человек, который не понимает сути происходящего и просто хочет заработать «легкие» деньги. Персональные данные такого лица используют для создания фальшивого протокола собрания участников ООО, согласно которому он становится якобы законно избранным новым гендиректором компании. Новоиспеченного «руководителя» отправляют к нотариусу, чтобы тот засвидетельствовал подлинность своей подписи на заявлении для налоговой.

ФНП отмечает, что к сожалению, нотариус в этом случае не является препятствием для мошенников. По закону у него нет полномочий и инструментов, чтобы проверить представленные документы в рамках такого нотариального действия.

Здесь нотариус фактически должен сделать только 2 вещи: установить личность заявителя и убедиться в полноте предъявленного пакета документов.

Более того, нотариус не вправе отказать в совершении нотариального действия, даже если сидящий перед ним «гендир» на вид совсем не похож на человека, активно занимающегося бизнесом.

4. Получая на руки заявление с засвидетельствованной у нотариуса подписью нового гендиректора, мошенники обращаются в налоговую для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Никаких препятствия для регистрации таких изменений опять же по закону не возникает.

5. В итоге злоумышленники получают полный карт-бланш: доступ к банковским счетам компании, возможность выдать векселя от имени ООО, использовать предприятие для легализации или вывода теневых средств и пр.

Реальный пример из жизни: в начале марта руководитель одного из новосибирских ООО из уведомления на портале Госуслуг узнал, что он больше таковым не является. Ему повезло — он смог оперативно вернуть контроль над бизнесом до того, как мошенники добрались до его счетов.

Нотариусы предупреждают: чтобы такая афера не повторилась, руководителю следует инициировать изменения в уставе компании о том, что все решения о смене гендиректора и решения учредителей должны быть заверенными нотариально.