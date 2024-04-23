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Мошенничество

Как работают охотники за корпоративными счетами через подставного гендира: схема

Федеральная нотариальная палата описала схему, по которой работают охотники за корпоративными счетами.
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Схема, по которой работают охотники за корпоративными счетами, далеко не нова и довольно примитивна:

  1. Мошенники выбирают некое лицо — часто это посторонний человек, который не понимает сути происходящего и просто хочет заработать «легкие» деньги.

  2. Персональные данные такого лица используют для создания фальшивого протокола собрания участников ООО, согласно которому он становится якобы законно избранным новым гендиректором компании.

  3. Новоиспеченного «руководителя» отправляют к нотариусу, чтобы тот засвидетельствовал подлинность своей подписи на заявлении для налоговой.

ФНП отмечает, что к сожалению, нотариус в этом случае не является препятствием для мошенников. По закону у него нет полномочий и инструментов, чтобы проверить представленные документы в рамках такого нотариального действия.

Здесь нотариус фактически должен сделать только 2 вещи: установить личность заявителя и убедиться в полноте предъявленного пакета документов.

Более того, нотариус не вправе отказать в совершении нотариального действия, даже если сидящий перед ним «гендир» на вид совсем не похож на человека, активно занимающегося бизнесом.

4. Получая на руки заявление с засвидетельствованной у нотариуса подписью нового гендиректора, мошенники обращаются в налоговую для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Никаких препятствия для регистрации таких изменений опять же по закону не возникает.

5. В итоге злоумышленники получают полный карт-бланш: доступ к банковским счетам компании, возможность выдать векселя от имени ООО, использовать предприятие для легализации или вывода теневых средств и пр.

Реальный пример из жизни: в начале марта руководитель одного из новосибирских ООО из уведомления на портале Госуслуг узнал, что он больше таковым не является. Ему повезло — он смог оперативно вернуть контроль над бизнесом до того, как мошенники добрались до его счетов.

Нотариусы предупреждают: чтобы такая афера не повторилась, руководителю следует инициировать изменения в уставе компании о том, что все решения о смене гендиректора и решения учредителей должны быть заверенными нотариально.

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