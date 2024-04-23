❌ Досрочных детских выплат и пенсий в апреле не будет: нет правовых оснований

Социальный фонд сообщил, что выплатит пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Досрочная выплата мер поддержки в апреле не предусмотрена.

Доставка пенсий в России начинается не ранее 3-го числа месяца. И это правило касается как начисления средств на банковские карты, так и выплаты через почту. В этом году 2 и 3 мая — рабочие дни. При этом суббота 4 мая в большинстве отделений почтовой связи также является рабочей.

Таким образом, необходимость досрочной доставки пенсий за предстоящий месяц отсутствует. Более того, на это нет правовых оснований. В соответствии с законодательством, выплата и доставка пенсий происходит за текущий месяц. Если доставка выпадает на выходной или праздничный день, пенсию могут начислить досрочно, но в пределах этого же месяца. Единственное исключение – это выплата в конце декабря пенсий за январь.

Пособия на детей Соцфонд предоставляет в единый день – 3-го числа текущего месяца за предыдущий. Учитывая, что 3 мая рабочий день, никаких изменений в графике выплат не предвидится.

В единый день доставки перечисляют безналичные выплаты. Если родители получают пособия через Почту России, доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Таким образом, 3 мая родителям будет начислено за апрель единое пособие, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплаты на первого ребенка и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.