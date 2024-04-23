Не только собственник может получить льготу на оплату коммуналки

Многодетные семьи, пенсионеры, сельские учителя и другие россияне могут меньше платить за ЖКУ.

Льгота по оплате коммуналки положена, если они:

собственники жилья;

арендаторы, которые прописаны в квартире;

члены жилищных кооперативов и живут в квартире, которая пока не оформлена в собственность.

Условия для получения льготы:

быть зарегистрированным в квартире или доме и иметь отметку в паспорте о регистрации по месту жительства;

проживать в жилье, которое соответствует нормативам ;

тратить на коммуналку больше максимально допустимой доли от совокупного дохода семьи — в среднем по России она составляет 22% ;

не иметь долгов по платежам ЖКУ за последние 3 года.

Сумма субсидии рассчитывается по формуле и учитывает расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, региональные стандарты нормативной площади жилого помещения и стоимости ЖКУ, — уточняет портал Объясняем.рф у себя в телеграме.

Узнать подробнее о расчете компенсации расходов на коммуналку можно на сайте госинформсистемы ЖКХ.

Оформить льготу можно на Госуслугах или в МФЦ. Выплаты оформят сразу на полгода. Если заявка подана с 1-го по 15-е число, то субсидию предоставят с 1-го числа текущего месяца. Если позже — со следующего.