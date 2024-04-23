В России создадут Единый государственный реестр адвокатов

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Поправки уточняют требования, предъявляемых к кандидатам в адвокаты, и совершенствуют отдельные институты адвокатуры.

Предусмотрено создание Единого государственного реестра адвокатов, который должен стать федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим сведения об адвокатах.

Также внесли ряд изменений в нормы об адвокатских запросах. Повысили требования к образованию, предъявляемые к кандидатам в адвокаты. При этом освободили от сдачи квалификационного экзамена кандидатов и докторов юридических наук, которые являются заслуженными юристами России.

Кандидатов в адвокаты обязали представить справку о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования, а также документ о том, что претендент не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

Совет соответствующей адвокатской палаты наделили правом прекратить статус адвоката в случае его выезда на постоянное место жительства либо на срок более 1 года за пределы России.