Для заблокированных QIWI Кошельков —особые правила подачи требования владельцами и документы

АСВ разъяснило, что заблокированными считаются кошельки, пользователи которых до отзыва лицензии у КИВИ Банка (АО) получили от него уведомление о блокировке и/или одностороннем расторжении договора об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек.
К требованию владельцам заблокированных кошельков необходимо приложить:
Копию паспорта, заверенную нотариусом.
Оригинал или нотариально заверенную копию договора (с подписью и печатью уполномоченного представителя оператора связи) о предоставлении услуг связи с использованием абонентского номера, указанного при регистрации учетной записи владельца QIWI Кошелька. В случае отсутствия договора может быть предоставлен иной документ, выданный оператором связи, позволяющий достоверно определить принадлежность абонентского номера пользователю (с указанием ФИО и паспортных данных абонента, заверенный подписью и печатью уполномоченного представителя оператора связи).
Дополнительные документы и сведения, в том числе об операциях с использованием сервиса QIWI Кошелек, которые позволяют опровергнуть основания для блокировки доступа к сервису QIWI Кошелек и/или одностороннего расторжения договора о его использовании. Это могут быть документы, подтверждающие право собственности пользователя на денежные средства в QIWI Кошельке.
Ранее мы писали, что запущен инструмент для быстрого закрытия QIWI Кошелька.
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