Для заблокированных QIWI Кошельков —особые правила подачи требования владельцами и документы

Для владельцев заблокированных QIWI Кошельков действуют особые правила подачи требования кредитора. Это обусловлено необходимостью дополнительной проверки законности их требований.

АСВ разъяснило, что заблокированными считаются кошельки, пользователи которых до отзыва лицензии у КИВИ Банка (АО) получили от него уведомление о блокировке и/или одностороннем расторжении договора об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек.

К требованию владельцам заблокированных кошельков необходимо приложить:

Копию паспорта, заверенную нотариусом .

Оригинал или нотариально заверенную копию договора (с подписью и печатью уполномоченного представителя оператора связи) о предоставлении услуг связи с использованием абонентского номера, указанного при регистрации учетной записи владельца QIWI Кошелька. В случае отсутствия договора может быть предоставлен иной документ, выданный оператором связи, позволяющий достоверно определить принадлежность абонентского номера пользователю (с указанием ФИО и паспортных данных абонента, заверенный подписью и печатью уполномоченного представителя оператора связи).

Дополнительные документы и сведения, в том числе об операциях с использованием сервиса QIWI Кошелек, которые позволяют опровергнуть основания для блокировки доступа к сервису QIWI Кошелек и/или одностороннего расторжения договора о его использовании. Это могут быть документы, подтверждающие право собственности пользователя на денежные средства в QIWI Кошельке.

Ранее мы писали, что запущен инструмент для быстрого закрытия QIWI Кошелька.