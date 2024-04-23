Продажу некачественных продуктов будут блокировать уже на кассе

Согласно поручению вице-премьера Дениса Мантурова, Россельхознадзор и Минпромторг совместно с ЦРПТ разработают механизм блокировки продажи товаров из некачественного сырья на кассе. Срок исполнения — III квартал 2024 года.

До сих пор весь сценарий реагирования при выявлении небезопасной продукции был не таким гибким. Надзорный орган — Роспотребнадзор или Россельхознадзор — выносил решение о запрете или приостановке оборота товаров. Документ рассылали компаниям, исполнение решения было на совести бизнеса, так как при таком порядке отсутствует возможность узнать, у кого именно есть опасная продукция и какие участники оборота перестали ее реализовывать.

С 1 апреля оперативное реагирование стало доступно для Роспотребнадзора: он может в режиме онлайн блокировать готовую продукцию, если найдет какие-либо нарушения. Это механизм реализован через возможности государственной системы маркировки «Честный ЗНАК».

Но если проблема обнаружена в сырье — это относится к ведению Россельхознадзора, который в пока не использует такой механизм доступа к каждой кассе. Об этом пишет «Честный ЗНАК» у себя в телеграме.

Россельхознадзор будет сверять данные из систем «Меркурий» и «Честный знак». Если, к примеру, выяснится, что сырья для готовой продукции было недостаточно — товар может быть фальсификатом, и служба должна инициировать проверку. В этом случае потенциально опасные товары будут автоматически блокировать к продаже в рознице.