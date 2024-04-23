Минфин может повысить ставки на ипотеку: какую именно

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что Минфин рассматривает повышение ставки на дальневосточную ипотеку. Сейчас клиенты банков могут оформить льготные кредиты на покупку жилья по этой программе со ставкой 2%.
Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что в принципе те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены. То есть с точки зрения запуска строительства, а 2% — все-таки это очень низкая минимальная ставка. Поэтому мы обсуждаем возможное повышение по этой программе, — сказал Иван Чебесков.
Пока что параметры арктической ипотеки, где действует такая же ставка 2%, изменять не будут.
Ранее мы писали, что Минфин настроен на отмену льготных ипотек, кроме одной.
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