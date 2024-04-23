🍒 6-НДФЛ надо сдавать по новой форме, налог по УСН по-новому уменьшать на взносы ИП: разъяснения экспертов

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В уведомлении за апрель не будет взносов. Будет НДФЛ с 1 по 22 апреля и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Для принятия решения о выплате должна быть сформирована и подписана руководителем бухотчетность за соответствующий период.

Отчетность должна показать, какую часть чистой прибыли можно выделить на выплату дивидендов.

Взносы 1% за текущий год можно считать подлежащими уплате как в текущем, так и в следующем году. И это правило теперь бессрочное.

То есть взносы 1% за 2024 год могут быть признаны по выбору ИП подлежащими уплате как в 2024 году, так и в 2025 году.

На период с 9 марта 2022 по 31 декабря 2023 вводились временные правила, согласно которым пени по налогам и взносам рассчитывались исходя из 1/300 ставки ЦБ независимо от длительности просрочки.

С 2024 года этот временный порядок не применяется.

С 1 квартала 2024 года налоговые агенты сдают расчет 6-НДФЛ на новом бланке.

Рассказываем, как заполнить новую форму в 1С.