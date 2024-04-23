Уточнен порядок продления договоров на рекламные конструкции

В частности, закон определил условия продления в 2024 году договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Такое продление возможно только при отсутствии задолженностей по выполнению договорных обязательств.

Это новшество обусловлено принципом добросовестного исполнения обязательств, установленным в гражданском законодательстве. Оно позволит поддержать добросовестных операторов наружной рекламы, которые исполняют свои договорные обязательства в полном объеме и одновременно убрать с рынка недобросовестных участников.

Кроме того, из принятого закона исключены положения о продлении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которая в соответствии с договором представляет особую общественную значимость. Потому что такого понятия в законодательстве нет вообще.