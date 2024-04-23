Участникам электронной торговли приготовиться к изменениям и возможным сложностям

В ближайшем будущем участников электронной торговли в государствах-членах ЕАЭС ждут введение новой категории товаров и новые таможенные правила, объяснил председатель совета ТПП РФ по таможенной политике Георгий Петров.

В декабре 2023 года главы государств-членов ЕАЭС подписали Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Документом вводит новое регулирование интернет-торговли, которое затронет всех участников рынка, включая простых покупателей.

Один из основных моментов, который может вызвать сложности на практике – введение Протоколом новой категории товаров – «товары электронной торговли». К ним относятся товары, приобретенные физическим лицом на электронной торговой площадке и доставляемые перевозчиком или в почтовом отправлении из-за границы в адрес физического лица, которые сейчас относятся к категории товаров для личного пользования, — рассказал Петров.

По его словам, после вступления документа в силу продукция начнет рассматриваться в качестве товара электронной торговли, оставшись при этом товаром личного пользования. В его отношении будут введены новые таможенные правила – порядок декларирования, обязанность поместить под таможенную процедуру, круг плательщиков таможенных платежей, база для их исчисления и другие особенности.

Однако «товары личного пользования» сохранятся для тех, что перемещаются в личном багаже или неторговом обороте между физическими лицами.

Сейчас эксперты совета ТПП по таможенной политике и Ассоциация трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки пришли к выводу, что двойственный характер новой категории товаров требует внесения изменений в ряд нормативно актов. Например, требований в части ветеринарно-санитарного контроля при ввозе товаров для животных, купленных для личного пользования.

Немало сложностей может возникнуть и в части технического регулирования – подтверждения соответствия ввозимых товаров электронной торговли требованиям технических регламентов ЕАЭС. Также еще не определены лимиты беспошлинного ввоза, ставки таможенной пошлины и НДС для товаров электронной торговли. В настоящее время на различных площадках в ЕЭК и в РФ обсуждаются проекты соответствующих нормативных актов. Что касается лимита в отношении ввоза «товаров для личного пользования», то с 1 апреля 2024 года он составляет 200 евро, — объяснил Петров.

Председатель совета также отметил, что внимание следует уделить нововведениям в части НДС, который будет уплачивать площадка, через которую оформляются покупки.

Эти вопросы должны быть решены до вступления протокола в силу, чтобы избежать трудностей и спорных ситуаций при применении документа на практике.