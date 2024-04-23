Акцизы на игристые вина повысят, но налог будет меньше запланированного

С 1 мая 2024 года увеличат акцизы на игристые вина, но от предложенных в законопроекте ставок решили отказаться. Их снизят, чтобы поддержать отечественных виноделов.

Изначально хотели сделать, чтобы производители российских игристых вин с конца 2024 года платили акцизы из расчета 141 рубль за литр алкоголя. Сенаторы внесли поправки и установили косвенный налог в размере 119 рублей за литр.

В 2025 году виноделы будут платить 124 рубля вместо предложенных ранее 147, а в 2026 году — 129 рублей вместо 153.

Также закон устанавливает повышающий коэффициент для расчета налогового вычета по акцизу в отношении всех вин, для которых виноград и виноматериалы были куплены у российских производителей. Сам факт производства нужно отражать в ЕГАИС — системе контроля качества сырья.

Кроме того, изменятся правила расчета акциза на крепленое вино. Пока что он начисляется с учетом литража безводного спирта, а с 1 мая будут считать налоги с литра готовой продукции. Ставка до конца 2024 года составит 141 рубль, в 2025 вырастет до 147 рублей, а в 2026 году — до 153 рублей за литр.

При этом производители всех видов вина будут освобождены от уплаты в бюджет авансовых платежей по акцизам. По мнению властей, такой подход поддержит российских виноделов, а их продукция получит конкурентное преимущество перед иностранными поставщиками.