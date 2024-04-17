Роспотребнадзор через суд запретил Леруа Мерлен отменять интернет-заказы

По итогу суд удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и запретил магазину «Леруа Мерлен» в одностороннем порядке отменять интернет-заказы. Впредь в случае возникновения споров по поводу отмены заказов со стороны указанного продавца потребителям не придется доказывать, что это незаконно.
Роспотребнадзор напомнил, что законом не предусмотрено право продавца в одностороннем порядке отказываться от исполнения договоров купли-продажи, заключенных дистанционным способом. Кроме этого, всю ответственность за надлежащую доставку товара потребителю несет магазин.
На данный момент ООО «Леруа Мерлен Восток» переименовано в ООО «ЛЕ МОНЛИД». Об этом мы писали здесь.
Комментарии6
сразу вспоминается история, как покупатель судился с ozon из-за пачки чая, которую отказались доставлять
Продавцы пытаются мухлевать. Сама сталкивалась. Товар со скидкой, оформляешь заказ. Висит - в пути. Потом с извинениями пишет продавец - извините, товар на складе закончился, отмените, пожалуйста, заказ. При этом тот же товар у них висит в наличии, только ценник уже другой). Если накатать жалобу маркетплейсу, сразу товар находится по акционной цене).
что-то Роспотреб долго тянул с этим. практика ведь давнишняя
Яндекс маркет, вообще, полоумный, вываливает по запросу весь товар, которого нет в наличии у продавца. Хоть бы пометку рядом ставили, что нет в наличии. Так нет же, приходится в каждую позицию зайти,дождаться открытия и только потом узнать, что товара нет в наличии.
В общем, я туда больше не ходок.