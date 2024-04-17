Роспотребнадзор через суд запретил Леруа Мерлен отменять интернет-заказы

По итогу суд удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и запретил магазину «Леруа Мерлен» в одностороннем порядке отменять интернет-заказы. Впредь в случае возникновения споров по поводу отмены заказов со стороны указанного продавца потребителям не придется доказывать, что это незаконно.

Роспотребнадзор напомнил, что законом не предусмотрено право продавца в одностороннем порядке отказываться от исполнения договоров купли-продажи, заключенных дистанционным способом. Кроме этого, всю ответственность за надлежащую доставку товара потребителю несет магазин.

На данный момент ООО «Леруа Мерлен Восток» переименовано в ООО «ЛЕ МОНЛИД». Об этом мы писали здесь.