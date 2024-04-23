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Трудовое право

К 2030 году все профстандарты полностью пересмотрят

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что к концу 2025 года планируется завершить обновление части действующих профессиональных стандартов.

На пленарной сессии «Возможности будущего: кадры» в День национальных приоритетов на международной выставке-форуме «Россия» министр труда Котяков заявил, что к концу 2025 года планируется завершить обновление части действующих профстандартов, а до конца 2030 года полностью перевести все профессиональные стандарты на принцип двухкомпонентности – с учетом компетенций, типичных в целом для отрасли, и отраслевых особенностей, присущих конкретному предприятию.

Также он сообщил, что до конца этого года обновят почти 900 центров занятости, а полностью всю сеть службы модернизируют к концу 2028 года.

Продолжает действовать долгосрочная программа содействия молодежной занятости. Запущены меры поддержки трудоустройства — в их числе субсидирование найма и бесплатное переобучение.

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Экспорт

Экспортерам упростят процедуру подтверждения нулевой ставки НДС

Начиная со второго квартала 2025 года предпринимателям будет не нужно ставить отметки таможенных органов при дополнении реестра сведений по перевозочным документам.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Отчетность по МСФО

Вышел новый стандарт МСФО 18 «Представление и раскрытия в финансовых отчетах»

Новый стандарт МСФО (IFRS) 18 заменил собой принятый в 1997 году IAS 1 «Представление финансовой отчетности».

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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Red Wings меняют название, Wildberries теперь продает машины, а за неправильное обращение с навозом будут наказывать

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Кадры

Росстат: сколько времени уходит на поиск работы у выпускника

Ведомство поделилось данными о трудоустройстве выпускников: способах и сколько в среднем на это уходит времени.

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Ипотека

Минфин может повысить ставки на ипотеку: какую именно

Власти считают, что все задачи льготной программы уже выполнены, поэтому можно пересмотреть льготную ставку для тех, кто покупает жилье в ипотеку на Дальнем Востоке.

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Трудовое право

К 2030 году все профстандарты полностью пересмотрят

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что к концу 2025 года планируется завершить обновление части действующих профессиональных стандартов.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

За «холодные» звонки накажут на миллион❗«Ночной бухгалтер» № 1666

За навязчивую рекламу теперь будут штрафовать. Мошенники могут получить доступ к счетам вашей компании. Какие данные попадут в реестр воинского учета. Минутка юмора: расслабляемся с мемами по картинам великих художников.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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Маркетплейсы

Wildberries начал продавать автомобили

Автомобили марки CHERY доставят к подъеду заказчика или ближайшему пункту выдачи. Заказы принимают только при 100% предоплате.

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Обзоры для бухгалтера

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Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Собрали топ таких разборов за неделю.

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Зарплата

Что делать, если ФНС увидела занижение зарплаты в компании

Отраслевые соглашения остаются сюрпризом для многих компаний. Их суть в том, что власти в регионах, профсоюзы и объединения работодателей договариваются о дополнительных гарантиях для сотрудников.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Ведение бизнеса

Роспотребнадзор через суд запретил Леруа Мерлен отменять интернет-заказы

Потребители пожаловались на одностороннюю отмену онлайн-заказов со стороны магазина «Леруа Мерлен».

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IT-компании

Реорганизованная недавно IT-компания не может платить пониженные взносы, если не платила их в 2022 году

Налоговые льготы для IT-компаний в виде тарифа взносов 7,6% и налога на прибыль 0% не распространяются на те компании, которые были реорганизованы после 01.07.2022.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Корада

Как оценивают проекты внедрения 1С и почему они столько стоят

Вы решили внедрить 1С: ERP (или Комплексную автоматизацию, или любой другой продукт). Один из первых вопросов, который возникает — бюджет проекта. Сколько денег нужно заложить на проект? Понятно, что стоимость проекта зависит от… (кстати, от чего?), но хотя бы примерно, сколько?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Ведение бизнеса

Участников электронной торговли очень скоро могут ждать сложности

В ближайшем будущем участников электронной торговли в государствах-членах ЕАЭС ждут введение новой категории товаров и новые таможенные правила, объяснил председатель совета ТПП РФ по таможенной политике Георгий Петров.

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Бесплатно с Счета-фактуры

Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.

Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения
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Наталия Лукина
Охрана труда

💥Обучение охране труда — теперь и на «Клерке»! Изучайте правила 2024 года с нами

Власти продолжат совершенствовать охрану труда. А это значит, что в 2024 году нас ждут новые требования и поправки в действующие нормы. По многочисленным запросам наших пользователей на «Клерке» был создан комплекс курсов, который поможет вам получить базовый набор знаний в области охраны труда. Не упускайте возможность подготовиться к ним раньше других.

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НДС

Налоговики разъяснили, что изменилось в упрощенном порядке возмещения НДС

С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в заявительном порядке возмещения НДС.

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Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год
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Вакансии

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Если ли права у должников? Если да, то какие

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