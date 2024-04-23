К 2030 году все профстандарты полностью пересмотрят

На пленарной сессии «Возможности будущего: кадры» в День национальных приоритетов на международной выставке-форуме «Россия» министр труда Котяков заявил, что к концу 2025 года планируется завершить обновление части действующих профстандартов, а до конца 2030 года полностью перевести все профессиональные стандарты на принцип двухкомпонентности – с учетом компетенций, типичных в целом для отрасли, и отраслевых особенностей, присущих конкретному предприятию.

Также он сообщил, что до конца этого года обновят почти 900 центров занятости, а полностью всю сеть службы модернизируют к концу 2028 года.

Продолжает действовать долгосрочная программа содействия молодежной занятости. Запущены меры поддержки трудоустройства — в их числе субсидирование найма и бесплатное переобучение.