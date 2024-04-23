Стали известны первые контуры обновленного нацпроекта «Кадры»

В нацпроекте будут обновлены подходы к подготовке востребованных у работодателей кадров, а также сформирована доступная система переобучения на протяжении всей жизни.
Предусмотрят меры по вовлечению в экономику отдельных категорий потенциальных работников. Это:
выходящие из декретных отпусков мамы;
граждане с инвалидностью;
молодежь;
лица старшего возраста.
Об этом стало известно на пленарной сессии «Возможности будущего: кадры» в День национальных приоритетов на Международной выставке-форуме «Россия».
Ранее мы сообщали, что к 2030 году все профстандарты полностью пересмотрят.
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