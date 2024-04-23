Стали известны первые контуры обновленного нацпроекта «Кадры»

Национальный проект «Кадры» стартует в России с 1 января 2025 года.

В нацпроекте будут обновлены подходы к подготовке востребованных у работодателей кадров, а также сформирована доступная система переобучения на протяжении всей жизни.

Предусмотрят меры по вовлечению в экономику отдельных категорий потенциальных работников. Это:

выходящие из декретных отпусков мамы;

граждане с инвалидностью;

молодежь;

лица старшего возраста.

Об этом стало известно на пленарной сессии «Возможности будущего: кадры» в День национальных приоритетов на Международной выставке-форуме «Россия».

Ранее мы сообщали, что к 2030 году все профстандарты полностью пересмотрят.