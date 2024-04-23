Банкам не нравится, что маркетплейсы проводят оплату через свои структуры

Ozon и Wildberries дают клиентам скидки, если они проводят оплату заказов через свои финансовые инструменты. Банки расценивают это как нарушение конкуренции и просят ЦБ внимательно следить за действия маркетплейсов.

Крупные банки считают, что маркетплейсы Ozon и Wildberries получают конкурентные преимущества, предлагая скидки за оплату покупок через собственные финансовые структуры.

Для своих экосистем данные игроки используют свои собственные финтех-решения, финтех-услуги на базе и банковских, и факторинговых, и страховых продуктов, которые основаны на полноценной лицензии. Но при этом есть и некие опасения, поскольку такие частотные операции в таких каналах, по сути, в какой-то момент времени должны контролироваться, — сказала РБК заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ Яна Тимофеева.

Маркетплейсы учредили свои кредитные организации, что позволяет им внедрять собственные способы оплаты, при выборе которых покупатели получают дополнительные скидки. Например, Ozon предлагает оплачивать товары по более низким ценам с помощью «Ozon Карты», а Wildberries при оплате с «Wildberries Кошелька» дает скидку 3%.

В Системе быстрых платежей у маркетплейсов маленькая комиссия, также они не платят за пополнение виртуальных карт.

Очевидно, целевой сценарий, который они внедряют: пополни свою карту бесплатным переводом на Ozon или Wildberries и с этой картой внутри платежной системы — у них есть уже платежные лицензии — заплати селлеру на этом маркетплейсе с нулевой комиссией или с комиссией 0,3%, — объяснил зампред Промсвязьбанка Константин Басманов.

Финансовые организации маркетплейсов составляют ощутимую конкуренцию банкам и могут выиграть эту борьбу, предоставляя скидки клиентам. Представители банковской отрасли собираются привлечь внимание Центробанка, чтобы выровнять условия конкуренции.