Налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы ИП за 2021 и 2022 годы

Некоторые ИП уплатили фиксированные взносы за 2021 и 2022 годы только в 2023 году. У взносов за 2022 год срок уплаты – в принципе в 2023 году, а по взносам за 2021 год при некоторых видах деятельности была отсрочка. Кроме того, кто-то просто не уложился в срок, потому что не было денег на уплату взносов.

Если эти взносы были уплачены в 2023 году, можно ли уменьшить на них налог не 2023-го, а 2024 года? Обсуждение по этой теме затеяли подписчики нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Есть мнение, что если взносы за 2021 и 2022 уплачены в 2023 году, то на них можно уменьшить только налог за 2023 год, а если они будут уплачены в 2024 году, то только тогда они уменьшают налог за 2024 год.

Но такое мнение не соответствует норме НК.

Согласно статье 345.21 НК взносы, уплаченные после 31 декабря 2022 года за расчетные периоды, предшествующие 2023 году, уменьшают исчисленную за налоговые (отчетные) периоды 2023 - 2025 годов сумму налога (авансовых платежей по налогу).

То есть, если взносы за 2021 и 2022 годы уплачены в 2023 году, они могут уменьшать налог за 2023, 2024 или 2025 год. Причем не только годовой налог, но и за любой квартал.

Нет нормы, которая бы увязывала конкретную дату уплаты с периодом уменьшения.

Напомним, налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на такие взносы ИП:

фиксированные за 2024 год — независимо от факта уплаты;

1% за 2024 год — независимо от факта уплаты;

1% за 2023 год — независимо от факта уплаты, если не уменьшали на них налог за 2023 год;

фиксированные за 2021 и 2022 годы — если они уплачены в 2023 или 2024 году и на них не уменьшали налог за 2023 год;

1% за 2021 и 2022 годы — если они уплачены в 2023 или 2024 году и на них не уменьшали налог за 2023 год.

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП, мы разбирали здесь.

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