₽ Заказать рекламу
Фиксированные взносы ИП

Налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы ИП за 2021 и 2022 годы

Некоторые ИП уплатили фиксированные взносы за 2021 и 2022 годы только в 2023 году. У взносов за 2022 год срок уплаты – в принципе в 2023 году, а по взносам за 2021 год при некоторых видах деятельности была отсрочка. Кроме того, кто-то просто не уложился в срок, потому что не было денег на уплату взносов.
72 39

Если эти взносы были уплачены в 2023 году, можно ли уменьшить на них налог не 2023-го, а 2024 года? Обсуждение по этой теме затеяли подписчики нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Есть мнение, что если взносы за 2021 и 2022 уплачены в 2023 году, то на них можно уменьшить только налог за 2023 год, а если они будут уплачены в 2024 году, то только тогда они уменьшают налог за 2024 год.

Но такое мнение не соответствует норме НК.

Согласно статье 345.21 НК взносы, уплаченные после 31 декабря 2022 года за расчетные периоды, предшествующие 2023 году, уменьшают исчисленную за налоговые (отчетные) периоды 2023 - 2025 годов сумму налога (авансовых платежей по налогу).

То есть, если взносы за 2021 и 2022 годы уплачены в 2023 году, они могут уменьшать налог за 2023, 2024 или 2025 год. Причем не только годовой налог, но и за любой квартал.

Нет нормы, которая бы увязывала конкретную дату уплаты с периодом уменьшения.

Напомним, налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на такие взносы ИП:

  • фиксированные за 2024 год — независимо от факта уплаты;

  • 1% за 2024 год — независимо от факта уплаты;

  • 1% за 2023 год — независимо от факта уплаты, если не уменьшали на них налог за 2023 год;

  • фиксированные за 2021 и 2022 годы — если они уплачены в 2023 или 2024 году и на них не уменьшали налог за 2023 год;

  • 1% за 2021 и 2022 годы — если они уплачены в 2023 или 2024 году и на них не уменьшали налог за 2023 год.

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП, мы разбирали здесь.

Научитесь вести налоговый учет организаций и ИП на УСН, заполнять декларацию и отчеты без ошибок на курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Сейчас вы можете купить новый курс по специальной цене за 3690 рублей вместо 15 950 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Наталья Горячая
НДС

Про наценку, добавленную через «технические» компании

Общество в 2016 году заявило налоговые вычеты по НДС по договорам с контрагентом Б.

1

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Мошенниками могут оказаться и работники салона красоты

Жителя Самарской области подозревают в мошенничестве под предлогом оказания косметологических услуг.

1
Маркетплейсы

Как изменения в бухгалтерии маркетплейсов в 2024 году могут повысить ваш доход. Бесплатный открытый урок

Не пропустите бесплатный урок, который откроет вам глаза на новые возможности для бухгалтеров. Это ваш шанс поднять свою профессиональную квалификацию на новый уровень и значительно увеличить доход!

218

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
Вебинары для бухгалтеров

🛒Как изменения в бухгалтерии маркетплейсов в 2024 году могут повысить ваш доход. Бесплатный открытый урок

Не пропустите бесплатный урок, который откроет вам глаза на новые возможности для бухгалтеров. Это ваш шанс поднять свою профессиональную квалификацию на новый уровень и значительно увеличить доход!

🛒Как изменения в бухгалтерии маркетплейсов в 2024 году могут повысить ваш доход. Бесплатный открытый урок
178
«Мои самозанятые»
Самозанятые

8 ошибок в работе с EdTech, за которые накажет ФНС

Управление сотнями внештатных преподавателей и кураторов в онлайн-школах часто попадает под внимание налоговой. Оформление договоров и актов или массовые выплаты — малейшие неточности в процессах могут привести к риску переквалификации отношений в трудовые и санкциям со стороны ФНС.

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру
9
Налог на имущество

Налоговики разослали организациям сообщения по имущественным налогам за 2023 год

Рассылка организациям сообщений об исчисленных суммах налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2023 год завершена.

20

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
6-НДФЛ

Бухгалтеры неправильно отражают в 6-НДФЛ доходы ВКС

При заполнении расчетов по форме 6-НДФЛ многие налоговые агенты допускают ошибки при отражении доходов, полученных высококвалифицированными специалистами.

79
Мультибухгалтер
Бухгалтерский аутсорсинг

На пути к эффективному партнерству: как начать работу с новым клиентом в бухгалтерской фирме

У самурая, как известно, нет цели — есть только путь. Но в бухгалтерской компании все иначе: здесь есть и четкая цель, и продуманный путь к ее достижению. Свой путь есть и у клиента, который решает доверить свои финансовые дела профессионалам. Расскажем об этом пути подробнее: как бесшовно принять клиента на обслуживание и какие важные нюансы нужно учесть.

На пути к эффективному партнерству: как начать работу с новым клиентом в бухгалтерской фирме
293
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Готовимся к Пасхе, делимся рецептами куличей

ФАС призвала производителей яиц и торговые сети сдерживать цены на яйца перед Пасхой. Будем держать руку на пульсе, следить за ситуацией, а пока поделимся любимыми рецептами куличей. А также обсудим, кто чем красит яйца. Пасха в этом году 5 мая. Уже пора вспоминать рецепты.

Что ест бухгалтер. Готовимся к Пасхе, делимся рецептами куличей
3
39
Людмила Решетникова
Законопроекты

Судебным приставам позволят применять спецсредства и оружие

Кабмин поддержал законопроект о праве всех судебных приставов применять оружие.

17
Клерк

Какие навыки нужны аналитику 1С, чтобы успешно решать бизнес-задачи

Один из ключевых навыков аналитика 1С — коммуникабельность. Если он не умеет общаться — задавать адресные вопросы, корректно доносить свои мысли руководителям и грамотно объяснять ТЗ разработчикам, то работа будет провалена. Разбираемся, без каких soft skills нельзя стать успешным аналитиком 1С.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
36
Трудовые отношения

👶 Роструд: нельзя отказать в сокращении рабочего дня одному из родителей детей до 14 лет. Мнения наших подписчиков в ВК разделились

Сотрудник с ребенком-школьником при желании может перейти на 4-часовой рабочий день.

68

Разборы законов

1 256
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Астрал
Регистрация и ликвидация бизнеса

Регистрация реорганизации юридического лица

Проведение реорганизации юридического лица необходимо в случае завершения деятельности ООО или изменения его структуры, например, при слиянии или разделении компаний. Как пошагово проводится регистрация реорганизации юридического лица, расскажет наша статья.

Регистрация реорганизации юридического лица
20
Фиксированные взносы ИП

Налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы ИП за 2021 и 2022 годы

Некоторые ИП уплатили фиксированные взносы за 2021 и 2022 годы только в 2023 году. У взносов за 2022 год срок уплаты – в принципе в 2023 году, а по взносам за 2021 год при некоторых видах деятельности была отсрочка. Кроме того, кто-то просто не уложился в срок, потому что не было денег на уплату взносов.

72
Моё дело
3-НДФЛ

3-НДФЛ для ИП: как заполнить декларацию за 2023 год

До 2 мая 2024 года ИП нужно успеть отчитаться за 2023 год и сдать 3-НДФЛ. Рассказываем, как предпринимателю заполнить и сдать эту декларацию.

3-НДФЛ для ИП: как заполнить декларацию за 2023 год
80
Отчетность по МСФО

Вышел новый стандарт МСФО по финотчетам: что изменилось и когда его применять

Новый стандарт МСФО (IFRS) 18 заменил собой принятый в 1997 году IAS 1 «Представление финансовой отчетности».

146
Наталия Лукина
Имущественный вычет

🏡Как получить налоговый вычет за квартиру в 2024. Пошаговая инструкция

Каждый работающий гражданин России вправе получить имущественный вычет за покупку квартиры. Расскажем, за какую недвижимость можно получить вычет, что нужно для возврата, какие условия надо соблюсти, сколько вернут и куда обращаться.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
70
Уклонение от уплаты налогов

При заблокированных налоговой счетах гендир оплачивал текущие расходы с р/с фирм, где он тоже гендир

В Тверской области полицейские задокументировали противоправную деятельность предпринимателя.

94

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кредитование

ЦБ ужесточит проверки условий кредитования банками и связанных с ними МФО

Чтобы ограничения Центробанка не портили статистику банков по кредитованию, финорганизации переводят своих клиентов в связанные с ними МФО. Регулятор считает такую практику недобросовестной и может уравнять условия кредитования для банков и микрофинансовых организаций.

23

Интересные материалы

Ольга Кондакова
Маркетинг

Инфоповод в контенте юриста: 4 способа применения

Инфоповод (информационный повод) — это событие, которое вызывает общественный интерес и привлекает внимание. Таким поводом может стать практически всё: от праздников до спортивных событий и культурных мероприятий. Найти информационный повод легко.

8