Мобильные операторы будут предупреждать об отключении телефонных номеров

Абонентов, которые оформили сим-карту и перестали ей пользоваться, начнут предупреждать о том, что оператор намерен в одностороннем порядке разорвать контракт.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву обязать мобильных операторов заранее сообщать об изъятии телефонных номеров.

Сейчас неактивные сим-карты блокируют, а сам номер передают другим клиентам. Чтобы не допустить блокировку, нужно периодически совершать платные звонки или пользоваться мобильным интернетом. Об этом пишут «Известия».

Закон «О связи» позволяет мобильным операторам в одностороннем порядке расторгать договоры с абонентами, которые не были активны больше 6 месяцев. При этом пользователи не получают никаких уведомлений и предупреждений от операторов об изъятии номера.

При этом изъятый номер может вернуться в торговый оборот и попасть к злоумышленнику. Учитывая, что на черном рынке продается немало баз данных россиян, преступник может выяснить имя предыдущего владельца и получить доступ, например, к его банковским аккаунтам, аккаунтам в соцсетях, к государственным сервисам, в частности, «Госуслугам», — сказано в обращении.

С 1 сентября 2024 года вступит в силу постановление, которое позволит мобильным операторам не обслуживать абонентов, которые не выходили в сеть 90 дней и более. В документе не указано, что оператор должен сообщать пользователю о предстоящем разрыве договора другими способами. Например, через Почту России или другие телефонные номера, связанные с абонентом.

Ранее мы сообщали, что доступ к Госуслугам мошенники могут получить и через давно не используемый номер телефона.