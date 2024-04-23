Доступ к Госуслугам мошенники могут получить и через давно не используемый номер телефона

В январе 2024 года в полицию поступило заявление от жительницы Барнаула о том, что неизвестные незаконно получили доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги». Это повлекло модификацию информации, охраняемой законом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК — неправомерный доступ к компьютерной информации.

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Алтайскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий выехали в служебную командировку и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержали ранее судимого за кражу жителя Воронежской области, причастного к совершению преступления.

При обыске у него изъяли 4 мобильных телефона, 5 жестких дисков, 3 флешнакопителя, более 300 сим-карт различных операторов связи, список, в который входило более 1000 номеров абонентов, которые могли стать потенциальными жертвами преступления, банковские карты.

В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый вступил в чаты в одном из мессенджеров и стал выполнять определенные задания. Он получал номера мобильных телефонов, с которых граждане регистрировали личные кабинеты на «Госуслугах», но по каким-то причинам переставали ими пользоваться, а номер телефона, внесенный на портал, не меняли. Спустя полгода неиспользования номера абонентом, сотовый оператор реализовывал его вновь — это позволяет закон. Именно такие номера приобретал потенциальный преступник, с помощью которых взламывал личные страницы. Он менял абонентский номер на тот, который был необходим ему, получал неправомерный доступ к личным кабинетам граждан и получал реквизиты их паспортов, СНИЛС, ИНН. После передавал взломанную учетную запись личного кабинета «Госуслуг» сообщникам.

Таким образом впоследствии на ничего не подозревающих владельцев личных кабинетов путем различных манипуляций в банках и микрофинансовых организациях незаконно оформялись кредиты. Кроме того, подозреваемый оформил на себя порядка 40 карт разных банков, реквизиты которых также предоставлял за вознаграждение потенциальным мошенникам, которые выводили туда деньги, полученные преступным путем.

МВД сообщает, что проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и личностей всех участников преступной цепочки.