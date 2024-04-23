Производственным предприятиям продлили программу предоставления госгарантий: что она дает

До конца 2024 года предприятия могут получить государственную гарантию по кредитам для производственной деятельности. Общий объем поддержки в 2024 году составит 329 млрд рублей.

Правительство приняло постановление о продлении государственных гарантий по кредитам для производственной деятельности предприятий. Поддержка будет работать до конца 2024 года.

Госгарантия обеспечивает обязательства организаций по кредитам и выпускам облигаций. Это позволяет кредиторам снизить риски и повысить привлекательность капиталовложений в важные экономические отрасли.

Продление этой меры поддержки повысит привлекательность капиталовложений в различных отраслях экономики и позволит бизнесу решить ряд важных задач, в том числе модернизировать производства, — сказано на сайте кабмина.

Общий объем средств на предоставление госгарантий в 2024 году составляет 329 млрд рублей.