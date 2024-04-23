Центробанк впервые опубликовал статистику по обороту наличных

В 2023 году оборот наличных составил 123,8 трлн рублей. Регулятор будет публиковать информацию о наличном обороте денег каждый квартал.

Банк России впервые поделился статистическими данными о наличном денежном обороте. В кассы и банкоматы за 2023 год поступило 60,4 трлн наличных рублей, банки выдали наличные деньги на 63,4 трлн. Общий оборот составил 123,8 трлн рублей.

Основной объем поступлений наличных пришелся на торговую сферу — 6,8 трлн рублей. Это на 1,8% больше, чем в 2022 году. Жители страны внесли на банковские счета 9,5 трлн рублей, а банки выдали 11,7 трлн наличных.

По кредитным операциям поступления и выдачи наличных увеличились на 12 и 48% соответственно и составили по 1,1 трлн рублей, — сказано на сайте ЦБ.

По обороту наличных лидирует Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Теперь Центробанк будет публиковать информацию о наличных каждый квартал. Сведения пригодятся для оптимизации бизнес-процессов и анализа рынков.