Фермер получил более 1,5 млн субсидии, завысив размер осваиваемых земельных участков

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий на сельскохозяйственные нужды.

Следственным отделом ОМВД «Нефтекумский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам мошенничества. Противоправная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Установлено, что 65-летний местный житель, являясь руководителем крестьянско-фермерского хозяйства, занимаясь выращиванием овощей в открытом грунте, с целью получения компенсации понесенной части затрат на проведение агротехнологических работ дважды подал в учреждение документы, содержащие недостоверные сведения.

По результатам рассмотрения он получил субсидии, предназначенные для поддержки сельхозпроизводителей в области овощеводства, в размере более 1,5 млн рублей.

Как выяснилось, обвиняемый умышленно внес в документы данные, увеличив размер земельных участков, на которых он якобы высаживает и выращивает продукцию. Таким образом ему удалось незаконно получить выплаты, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела проведена землеустроительная экспертиза, которая подтвердила, что обработка почвы производилась не на всех указанных фермером земельных участках.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщило МВД.