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Налог на имущество организаций

Не забудьте до 2 мая сделать авансовые платежи по налогам на имущество организаций

Уведомление об исчисленных суммах по налогам на имущество нужно подать не позднее 25 числа, а внести авансовые платежи — до 2 мая.
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Компании должны до 2 мая 2024 года включительноуспеть перечислить авансовые платежи по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество за первый квартал 2024 года.

По общему правилу срок уплаты авансов — не позднее 28 числа. Срок уплаты сдвигается из-за того, что 28, 29 и 30 апреля пришлись на выходные, а 1 мая — праздничный день.

Исключение, если законами субъектов РФ в течение налогового периода не предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу или налогу на имущество организаций, либо нормативными актами представительных органов муниципальных образований (законодательных органов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, представительного органа федеральной территории «Сириус») – по земельному налогу, — сказано на сайте ФНС.

Чтобы авансовые платежи распределились в бюджетной системе, нужно сдать уведомление об исчисленных суммах по налогам на имущество. Уведомление подается в инспекцию по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты.

Налогоплательщики могут отправить уведомление по ТКС или через личный кабинет на сайте ФНС.

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