Российские сервисы предупредили о запрете авторизации через Apple и Google

С 22 апреля «Литрес» закроет доступ к сервису тем пользователям, которые проходят авторизацию через иностранные системы.

«Литрес», VK Play и другие сервисы начали сообщать пользователям об отказе от авторизации через Apple и Google ID.

Изменения связаны с поправками в законы «Об информации» и «О связи», которые подразумевают, что вход на российские сайты будет проходить по номеру телефона, через портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему или иную систему, которой владеет гражданин РФ или отечественная компания. Об этом пишет РБК.

Если вы не добавите альтернативные способы выхода, доступ к вашему аккаунту останется возможным только через обращение в нашу службу поддержки, — сказано в письме «Литрес».

Сервис «Литрес» запретит авторизацию через Apple и Google ID с 22 апреля 2024 года. Некоторые ресурсы уже отключили авторизацию через иностранные системы — например Ozon. Маркетплейс заявил, что Google для входа в аккаунт использовали менее 1% пользователей.

Изначально новые требования к авторизации должны были вступить в силу с 1 декабря 2023 года, но в ноябре 2023 Госдума продлила переходный период до 1 января 2025. Сроки продлили, чтобы платформы смогли подготовиться к изменениям и обеспечить стабильную работу сервисов.