Компании вложили в рекламу через Telegram 3,7 млрд рублей

Чаще всего для рекламных интеграций бизнес выбирает авторские каналы.

В 2023 году российские компании потратили на продвижение в мессенджере Telegram 3,7 млрд рублей.

Быстрее всего в мессенджере растут рекламные доходы авторских каналов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Роскомнадзор и Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

Доходы дизайнера Артемия Лебедева от рекламных интеграций выросли на 70% по сравнению с 2022 годом и составили 123 млн рублей.

Рекламный заработок крупного блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) в 2023 году упал на 77% до 2 млн рублей.

В апреле 2024 года ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей. В 2022 году доля Telegram среди мессенджеров превысила 60-80% от общего объема пользовательского трафика.