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Общество

На что обратить внимание при покупке загородного дома, дачи или участка

Федеральная нотариальная палата (ФНП) разъяснила, на что обратить внимание при покупке дачи или земельного участка.
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ФНП отметила, что россияне все чаще покупают землю через нотариусов.

Скрытых рисков в земельных вопросах немало. А обращение к нотариусу при сделках с недвижимостью обеспечивает повышенные гарантии безопасности для всех участников. При покупке участка и дачи это не менее важно, чем в случае с квартирой.

Важно обратить внимание на следующее:

  • Проведено ли на участке межевание

Законодательство не запрещает сделки с «четко не разграниченными» земельными участками, но в будущем могут возникнуть споры с соседями. Или можете приобрести совсем не тот участок, который вам показали.

  • Какая категория земельного участка и вид разрешенного использования

Нельзя, например, построить садовый или жилой дом на землях, предназначенных для огородничества. Еще запрещено возводить дома в зонах, где проходят магистральные трубопроводы или газопроводы, водопроводы, сети канализации, высоковольтные ЛЭП.

  • Не находится ли на земле зоны с особыми условиями использования территории

Надо знать заранее, что на вашем новеньком участке нельзя будет строить жилой дом или запрещено заниматься определенными видами деятельности. Если вдруг хотите выращивать коз, но земля расположена в водоохранной зоне, воплотить планы в жизнь не получится.

  • Статус постройки на земельном участке

«Старая избушка», которую вы планируете снести сразу после покупки земли, может оказаться объектом культурного наследия. И ее даже ремонтировать без согласования запрещено. Продавец может утаить эту маленькую особенность или просто про нее не знать.

  • Узаконена ли постройка, расположенная на земельном участке

Если предлагают купить землю с незарегистрированным садовым домом, не спешите. Нужно убедиться, что недвижимость стоит на кадастровом учете и за продавцом зарегистрировано право собственности на нее.

  • Принадлежит ли строение владельцу земельного участка

У хозяина постройки есть преимущественное право на покупку земли под ней. Если же это право было нарушено, сделку могут оспорить. Нотариус о таких нюансах обязательно предупредит.

Есть и другие возможные скрытые риски при совершении сделок с землей.

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Общество

На что обратить внимание при покупке загородного дома, дачи или участка

Федеральная нотариальная палата (ФНП) разъяснила, на что обратить внимание при покупке дачи или земельного участка.

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