Расходы на актив, не признанный НМА, учитывают по ПБУ 10/99

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.03.2024 № 07-01-09/24993.
Если расходы компании не связаны с созданием активов, соответствующих признакам нематериальных по ФСБУ 14/2022, то при признании таких расходов в бухучете следует руководствоваться условиями, установленными ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Какие активы включают в состав НМА по ФСБУ 14/2022, смотрите тут.
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