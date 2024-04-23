Расходы на актив, не признанный НМА, учитывают по ПБУ 10/99

Компания понесла расходы, которые в бухучете не связаны с созданием нематериального актива. Значит, их не надо учитывать по нормам ФСБУ 14/2022.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.03.2024 № 07-01-09/24993.

Если расходы компании не связаны с созданием активов, соответствующих признакам нематериальных по ФСБУ 14/2022, то при признании таких расходов в бухучете следует руководствоваться условиями, установленными ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Какие активы включают в состав НМА по ФСБУ 14/2022, смотрите тут.

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