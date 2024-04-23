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Инвестиции

У иностранных инвесторов будет упрощенный порядок оформления виз в РФ

За инвестиции в российскую экономику от 50 млн рублей иностранные предприниматели смогут получать многократные деловые визы в РФ.
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Минэкономразвития и «Деловая Россия» подготовили законопроект, по которому иностранные инвесторы смогут получать многократные деловые визы на 3 года в упрощенном порядке.

Для получения российской визы на особых условиях нужно инвестировать больше 50 млн рублей, пишут «Известия». Изначально Минэк хотел оформлять документы только резидентам особых экономических зон и территорий опережающего развития. Однако такое подход не приняли представители бизнеса. «Деловая Россия» указала, что это ограничит привлечение средств из дружественных государств.

Чтобы дополнительно гарантировать, что иностранец будет соблюдать свои обязательства, мы предложили прописать еще одно условие — подтвердить в первый год реализации не менее чем 25% от заявленного инвестором объема вложений. В противном случае срок визы может быть сокращен, — сказал председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

После обсуждений власти согласились предоставлять многократные визы всем предпринимателям, которые хотят вести свои проекты на территории любого региона РФ.

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