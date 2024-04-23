Кабмин может не поддержать законопроект о регулировании маркетплейсов

Чтобы не допустить конфликтов между маркетплейсами, селлерами и покупателями, правительство отправит депутатский законопроект о маркетплейсах на концептуальную переработку.

Правительство даст отрицательный отзыв на законопроект о маркетплейсах, поскольку предложенные нормы оказались «сырыми».

Авторы проекта собирались запретить маркетплейсам менять условия договоров с партнерами чаще чем раз в год и продавать собственные товары, если их выручка свыше 150 млрд рублей. Также проект предлагает ввести ответственность площадок за качество товаров и продукции, которые покупают пользователи.

Изначально кабмин собирался доработать документ, но государственно-правовое управление президента настояло на концептуальной переработке проекта, чтобы избежать серьезных конфликтов между агрегаторами, партнерами-селлерами и потребителями. Об этом узнали «Известия».

Например, правительство считает некорректным запрет пересматривать контракты чаще 1 раза в год из-за того, что условие не учитывает рыночные изменения. Кроме того, нельзя маркетплейсам запретить блокировать личные кабинеты партнеров, если они нарушают законы или правила площадки. Запрет продавать собственные товары сократит выбор потребителей и доступность продукции, а ответственность площадок за качество приведет к тому, что маркетплейсам придется самостоятельно проверять каждую позицию.

Предложенная версия законопроекта создает риски для рынка, поскольку не принимает во внимание модель работы маркетплейсов, которая кардинально отличается от офлайн-ретейла, — сказали в пресс-службе Ozon.

Представители «Яндекс Маркета» считают, что депутатская инициатива требует доработки, а в Wildberries заявили о готовности обсуждать законопроект.

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