Стало проще получить усиленную квалифицированную электронную подпись

Оформить Госключ теперь можно в МФЦ или отделениях банков.

Минцифры сообщило, что теперь подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, можно очно — в МФЦ или отделениях банков-партнеров. Раньше это было возможно только дистанционно — по загранпаспорту нового образца или подтвержденной биометрии.

Известно, что уже более 10 млн человек получили сертификаты ЭП в Госключе.

Минцифры заверяет, что пользоваться приложением становится все удобнее. Более 10,5 млн документов подписано этим способом.

Сертификат квалифицированной ЭП может понадобиться:

для регистрации бизнеса;

запрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия

при подписании ипотечного договора

покупке недвижимости и регистрации прав собственности

подаче заявления на развод по обоюдному согласию

в других ситуациях.

Для получения сертификата ЭП нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах и российский номер телефона.

Также в Госключе можно оформить сертификат неквалифицированной подписи. Он пригодится при активации сим-карты, подписании трудового договора и других кадровых документов, покупке авто и оформлении компенсации по ОСАГО, а также для получения налоговых уведомлений.