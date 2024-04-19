Стало проще получить усиленную квалифицированную электронную подпись

Минцифры сообщило, что теперь подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, можно очно — в МФЦ или отделениях банков-партнеров. Раньше это было возможно только дистанционно — по загранпаспорту нового образца или подтвержденной биометрии.
Известно, что уже более 10 млн человек получили сертификаты ЭП в Госключе.
Минцифры заверяет, что пользоваться приложением становится все удобнее. Более 10,5 млн документов подписано этим способом.
Сертификат квалифицированной ЭП может понадобиться:
для регистрации бизнеса;
запрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия
при подписании ипотечного договора
покупке недвижимости и регистрации прав собственности
подаче заявления на развод по обоюдному согласию
в других ситуациях.
Для получения сертификата ЭП нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах и российский номер телефона.
Также в Госключе можно оформить сертификат неквалифицированной подписи. Он пригодится при активации сим-карты, подписании трудового договора и других кадровых документов, покупке авто и оформлении компенсации по ОСАГО, а также для получения налоговых уведомлений.
Комментарии1
странно, уж несколько месяцев пользуем Госключ. В МФЦ не проводят очную идентификацию (64 регион). Людей в Россельхоз отправляем (правда только 1 отделение все верно делает)