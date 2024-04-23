Россияне, живущие за границей, получат полный доступ к Госуслугам: из каких стран

С 1 июля 2024 года МИД начнет в экспериментальном режиме подтверждать учетные записи российский пользователей портала Госуслуги, которые живут за границей. Также они смогут оформить электронные подписи.

МИД выпустил проект постановления правительства, по которому с 1 июля 2024 года начнется эксперимент с выдачей гражданам РФ за границей квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей.

Сейчас за границей проживает больше 15 млн российских граждан.Они не могут дистанционно обращаться за получением госуслуг, поскольку за пределами РФ не работают сервисы идентификации пользователей и не выдают сертификаты ключей проверки электронной подписи.

Власти хотят создать такие пункты в Армении, Киргизии, Казахстане и в Узбекистане. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.

Офисы для идентификации россиян организуют на базе филиалов структур МИДа и представительств Россотрудничества. Специалисты будут проверять подлинность документов и изготавливать квалифицированные сертификаты ключей в России.

Проект разрабатывается уже давно. Если кто-то из граждан оказывается за рубежом без УКЭП, а нужно получить госуслугу, возникают неудобства. На устранение этого и нацелены наши усилия, — сказали «Коммерсанту» в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

Для того, чтобы пользоваться всеми сервисами портала Госуслуги, нужно подтвердить учетную запись. Это можно сделать через приложение российского банка, в центре обслуживания или с помощью УКЭП, полученной в удостоверяющих центрах.