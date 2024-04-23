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Экономика России

Названа самая быстро развивающаяся отрасль российской экономики

ИТ-отрасль заняла 1-е место по темпам роста ключевых показателей за 4 года среди всех крупных отраслей экономики России.
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С 2019 по 2023 год ИТ-отрасль вышла на первое место по темпам роста среди крупных отраслей экономики. Произошло увеличение всех основных показателей: вклада в ВВП, объема реализации собственной продукции и услуг, численности сотрудников и инвестиций в основной капитал. Это данные большого исследования Высшей школы экономики, которые приводит Минцифры.

Объем реализации продуктов собственной разработки и ИТ-услуг

Увеличился с 2019 по 2023 год в 2,5 раза и составил 3,1 трлн рублей. В среднем за год показатель рос на 26%. Для сравнения в целом по экономике рост объема реализованной продукции составил 1,6 раз за 4 года.

Средняя зарплата

В ИТ-отрасли в 2 раза выше средней по экономике. В 2023 году она составляла 155,9 тыс. рублей, что в 1,7 раз больше, чем в 2019 году.

Численность работников

Стабильно прирастает и за 4 года увеличилась в 1,5 раза, к концу 2023 года — 857 000 человек. Для сравнения в целом по экономике количество сотрудников за этот же период почти не изменилось.

Инвестиции в основной капитал ИТ-компаний

Почти 500 млрд рублей. Это в 4,4 раза больше, чем в 2019 году, и почти на 50% выше, чем в 2022 году. Экономика в целом выросла по этому показателю в 1,8 раз.

Динамика валовой добавленной стоимости

С 2019 года ИТ-отрасль опережала другие крупные сектора экономики. Среднегодовой темп ее прироста в реальном выражении за 2019-2023 годы превысил 10%. В итоге вклад в ВВП вырос в 1,5 раза за 4 года и составил почти 2%.

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